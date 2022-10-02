У звільненій Балаклії на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги: є загиблий та поранений

У неділю, 2 жовтня, у звільненій Балаклії Харківської області на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомила волонтерка Наталя Попова.

За її словами, фельдшер отримав поранення та опіки, а водій загинув.

«Водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їх швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла , — написала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Охтирському районі Сумської області автомобіль зв'язківців з «Укртелекому» підірвався на міні Троє людей потрапили до лікарні. Водій загинув на місці аварії.

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