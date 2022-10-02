Смерть на роботі: у Сумській області авто зв'язківців наїхало на міну, є загиблі та поранені

У неділю, 2 жовтня, у Сумській області на міні підірвався автомобіль зв'язкових АТ «Укртелеком». Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



НП сталася о 8:45 в Охтирському районі. За його словами, в автомобілі було чотири людини. Троє людей потрапили до лікарні. Водій загинув на місці аварії. Травми виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Керівник області наголосив, що Охтирський район залишається однією з найбільш замінованих територій Сумської області.



«Мої співчуття сім'ї загиблого …» , — написав Живицький.

Раніше у Краснопільській громаді Сумської області на міні підірвався автомобіль власника аграрної компанії. Чоловік саме перевозив зібраний врожай. Трагедія сталася, коли фермер розминався з зустрічним автомобілем та з'їхав на узбіччя з дороги.

Нагадаємо, у лісі Житомирської області загинули двоє працівників державної лісової охорони. Їхня машина також наїхала на міну.

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