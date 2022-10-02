За даними української розвідки, білорусь готується розмістити до 20 тисяч мобілізованих росіян. Також вживаються заходи щодо розширення аеродрому Лунинець та ремонту складської та військової інфраструктури. То ж чи загрожує Україні напад зі сторони лукашенка, запитала у карт таролог Олена Бюн на своєму ютуб-каналі.

«Українські військові сили прораховують всі варіанти ситуації, яка може скластись зі сторони білорусі. Ба більше, у нас вже є чітко порахований план, як будемо діяти у разі нападу. І карти кажуть, що він достатньо мудрий, але його зі зрозумілих причин тримають у таємниці. Кордони нашої держави наразі достатньо сильно укріплені. Якщо лукашенко дасть команду йти воювати в Україну, то таке рішення відразу зазнає краху й приведе до великих жертв. По суті карти кажуть, що у білорусі нема шансів. По-перше, відсутні ресурси у самої армії. По-друге, ешелони мобілізованих, яких везтимуть з рф у білорусь, до кінцевого пункту не потраплять, їх знищать на українському кордоні. Але розслаблятись не варто. Бо реальна загроза з боку білорусі все одно існує — вона з повітря, обстріли будуть, ракети запускатимуть».

За словами пані Бюн, ситуація на білорусько-українському кордоні ще тривалий час залишатиметься напруженою. Також активізуються диверсійні групи, то ж слід бути вкрай обережними.

Раніше Олена Бюн пояснювала, чи слід боятися того, що кадировців направили під Херсон.

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