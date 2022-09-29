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Світ

росія відправляє до білорусі 20 тисяч «могилізованих»

12:50 29 вересня 2022
Військовий намет

В білорусі готуються прийняти 20 тисяч військових, мобілізованих в росії.

За інформацією Генштабу ЗСУ, новобранці мають поповнити підрозділи зс рф, дислоковані в білорусі. Це робиться таким чином, аби співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових складало 1 до 5.

«Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення та будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано зс рб та місцевим радам», — йдеться у повідомленні.

Підрозділам передадуть російську військову техніку зі складів на території білорусі, а також зняту зі зберігання в росії. А брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

До речі, місцеві правоохоронці сприятимуть зс рф й у мобілізації росіян, які втекли від призову до білорусі.

Громадяни рф, не бажаючи бути мобілізованими, тікають до сусіднії краї, зокрема, Грузії та Казахстану. Масові протести виникають не повсюдно. Втім, є і більш радикальні вчинки. Так, в Іркутській області чоловік влаштував стрілянину у військкоматі — в реанімації опинився начальник призовної комісії.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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