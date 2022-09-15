У кадирівців одні понти, насправді на них чекає глухий кут. Вони просто піаряться в соцмережах, бо вміють це робити. Саме так вважає відомий український таролог Олена Бюн, яка раніше розповіла, що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію.

«Зараз ЗСУ будуть прискорюватися під Херсоном, і весь їхній план контрнаступу — це дуже правильне рішення. Адже до цього на херсонському напрямку вони йшли повільніше, ніж на харківському, наприклад. Це зрозуміло, бо там була значно сильніша оборона. Тому ЗСУ йшли шляхом видавлювання російських солдатів з їхніх позицій. У кадирівців, яких направили під Херсон, одне прагнення — грабувати та збагачуватись, за цим вони туди пішли. Як воїни вони ніякі, просто займаються показухою та піаряться. Це ілюзія, що вони можуть щось змінити на херсонському напрямку. Карти кажуть, що ті, хто віддав наказ направити сюди кадирівців, зробили велику помилку. Для російського командування це була омана, яка в майбутньому ще їм відгукнеться».

У тих російських солдат, яким випаде доля повернутися живими з України додому в росію, буде велика ненависть та образа саме на кадирівців.

«Йдеться про упередженість та певні нечесні дії з їхнього боку по відношенню до російських солдатів, — говорить Олена Бюн. - Останні будуть зривати маски з чеченців, які воювали в Україні в якості загороджувальних загонів. Кадирівцям пригадають все. Херсонці, увага! До вас уже йдуть (ЗСУ), залишилось зовсім трохи. Карти кажуть, що скоро над Херсоном майорітиме український прапор і місту вдасться попрощатися з тими трагічними подіями, які вони пережили під окупацією. Тримайтеся, ще трохи! Молодша ланка офіцерського складу російської армії просить допомоги зі сторони спецслужб України, щоб здатися в полон? Чи вийде у них це? Так, вийде. ЗСУ будуть намагатися допомогти їм здатися, але кадирівці будуть робити все, щоб повернути російських солдатів на передову. Це продуманий підступний план російського командування. Карти вказують на кінець колишніх стосунків між ними, вони почнуть знищувати один одного. Тих, хто захоче здатися в полон, будуть під дулами гнати, стріляти, щоб вони йшли з активними діями на фронт. Кадирівці можуть вбити велику кількість росіян, у них будуть серйозні втрати. Все це знову веде до розгортання громадянської війни. Все, що росіяни несли до нас в Україну, — втрати, смерті, руйнування, по кармі автоматично повернеться до них самих. Війна поступово перейде в росію, але вже без участі ЗСУ».

Раніше Олена Бюн спрогнозувала, що росія не зможе повністю захопити Донбас.

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