«Лукашенко дуже любить владу»: експерт дав прогноз, чи можливий ядерний удар по Україні з боку білорусі

Ядерний удар по Україні з території білорусі можливий, але тільки у тому випадку, якщо ядерний боєзаряд перебуватиме у літаку, який вторгнеться у повітряний простір нашої країни.



Про це заявив в етері ТСН експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.



«Якщо залітає літак і ракетою, яка має ядерну боєголовку, то може», — сказав Тишкевич.



Водночас експерт наголосив, що розміщувати на території білорусі повноцінну екстериторіальну базу з великою кількістю військ путін не буде. І пояснив, чому.



«Бо лукашенко дуже любить владу. І давати диктатору навіть теоретично доступ до ядерної зброї, ядерної палиці, якою зараз путін махає й загрожує Заходу? лукашенко любить владу ще більше, дайте йому в руки ядерну палицю, в який бік він махатиме? Скрізь, у тому числі й на путіна. І з боку логіки, якщо ти хочеш загнати у кут і впливати, але ти розумієш, що загнаний у кут буде огризатися, чи ти будеш загнаному у кут давати велику палицю, щоб теоретично він міг замахнутися на тебе?» — каже експерт.



Крім того, Тишкевич зазначив, що тут стоїть питання кількості російських військових на території республіки білорусь.



«Тієї кількості російських військ, які є сьогодні, їх недостатньо, щоб ефективно забезпечити безпеку… А раптом у Мінську передумають? А раптом з України зайде ДРГ? Їх, російських військ — мало. путін цього боїться. путіну потрібна база для розміщення ядерної зброї на власній інфраструктурі — це повноцінна військова база зі своїми складами, зі своєю охороною, зі своєю екстериторіальністю, на кшталт того, що було в Криму: це базування Чорноморського флоту, куди можна було б перекинути ядерну зброю і куди б Україна не заходила», — резюмував він.



Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив путіна про те, що застосування зброї масового враження в Україні матиме для росії серйозні наслідки й закликав не робити цього.

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