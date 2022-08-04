З самого початку російського вторгнення в Україну кремлівський диктатор загрожує світу можливістю застосування ядерної зброї. Другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю Бі-Бі-Сі виключив можливість застосування російської стратегічної ядерної зброї. На його думку, є небезпека застосування тактичної ядерної зброї проти України.

«Річ у тому, що без'ядерна Україна не в змозі відповісти росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже понад десять років є головним двигуном дій путіна», — уточнив Кучма, додавши, що це можливо у разі, коли становище на фронті загрожуватиме політичним позиціям путіну та стабільності його режиму.

Другий президент зазначив, що путін добре розуміє — застосування росією стратегічної ядерної зброї викличе удар у відповідь з боку США. А отже, переможців не буде.

«Ланцюгову реакцію неможливо зупинити не лише в бомбі, а й в ескалації, що вийшла з-під контролю. Усі кажуть, що після вторгнення росії світ уже не буде таким, як був. Так ось, після застосування ядерної зброї його може не бути зовсім», — сказав Кучма.

Він також зазначив, що не варто очікувати на швидке завершення війни, або розраховувати на те, що ось-ось помре путін, або що санкції вб'ють економіку росії.

«Україна має битися і вирішити все на полі бою», — заявив Кучма.

На його думку, у нинішній війні немає варіантів прийнятного результату, до якого звик цивілізований світ.

«Це коли тією чи іншою мірою перемагають усі, і немає тих, хто програв „начисто“. Це не наш випадок. .Градус вже піднятий так, що у цій війні переможець може бути лише один — і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем», — сказав другий президент.



Вплинути на перебіг та тривалість війни можуть, наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на півдні, звільнення Херсона, додав Кучма.

Наближення зими та Європа без постачання російського газу також може впливати на терміни припинення вогню, але вже не на користь України. Президент вважає, що зруйнувати єдність Європи — це одне з головних завдань кремля, яке йому часто вдається вирішувати.

«Ми повинні усвідомлювати, що Захід для нас — джерело не лише неоціненної допомоги, а й потенційних проблем», — застеріг Кучма.

Нагадаємо, колишній головком Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає малоймовірним застосування росіянами в нашій країні ядерної зброї. При цьому він не виключає використання російської хімічної зброї.

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