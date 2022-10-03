Очищаємо дерева в саду від лишайника: що важливо зробити

Восени багато садівників на своїх ділянках готують дерева та чагарники до зимівлі. Важливо в цей період позбутися лишайників на плодових деревах, пише уДачное место.

Зауважимо, що утворення наростів на пагонах плодових дерев — часте і дуже небезпечне явище. Лишайники сприяють уповільненню росту, мізерному плодоношенню рослин, притягують комах-шкідників. Також ця проблема призводить до засихання та відмирання гілок. Ось чому господарям потрібно постаратися без зволікання вжити заходів щодо позбавлення лишайників.

Для того, щоб це зробити, потрібно використовувати залізний купорос. Змішайте продукт з водою у співвідношенні 500 г/10 л, щоб отримати 5% розчин. Вказаним розчином обробляють гілки та стовбури і чекають приблизно 7 днів. Після закінчення зазначеного часу всі утворення мають відпасти. У разі виявлення залишків необхідно зчистити їх із поверхні за допомогою щітки або лопатки.

Також можна впливати механічним способом. Цей варіант буде ефективним у разі дуже запущеної ситуації. По-перше, слід обрізати гілки, що заросли на деревах вашого саду. По-друге, власникам потрібно зіскребти великі утворення лишайників і мохів. Завершальний етап — обробка рослин розчином мідного купоросу та води у пропорції 300 г/10 л;

Ще одним способом боротьби з лишайником є застосування спеціального засобу. Купуйте в магазині «Скор» та приготуйте розчин відповідно до інструкції.

В якості альтернативи рекомендуємо також з'єднати 2 кг деревної золи, 1 кг солі, 2 шматки господарського мила, попередньо натертих на тертці, і 10 л гарячої води. Суміш доводять до кипіння і охолоджують, а потім обмазують стовбури. Очистивши дерева, необхідно обробити їхні рани садовим варом. Далі слід побілити стовбури розчином гашеного вапна та води у співвідношенні 2 кг продукту/10 л.

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