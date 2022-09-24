Терміново дайте це плодовим деревам та кущам у вересні, і вони обов'язково порадують вас великим урожаєм у 2023 році (відео)

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Мідний купорос добре відомий своїми бактерицидними властивостями, тому його широко використовують у господарстві. Однак автори YouTube-каналу «Дом.Сад.город» запропонували використати його в якості ефективного підживлення для садових дерев і кущів.

Готується підживлення в домашніх умовах, на основі вапна та власне купоросу.

Для приготування 100-грамовий пакет купоросу заливається водою та добре розмішується.

Далі в 10 літрах теплої води потрібно розчинити 100 г вапна (відміряємо за допомогою мірної склянки), добре перемішати і додати водний розчин купоросу.

Отриманим розчином обприскуємо листя, гілки та стовбури.

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