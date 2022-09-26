Чому дерева в саду краще садити восени і як це правильно робити

Восени садівники на своїх ділянках готують дерева та чагарники до зимівлі. А ще в цей період можна висаджувати плодові дерева, хоч деякі дачники побоюються, що саджанці не зможуть перенести зиму.

Втім, дерево може не прижитися не лише через погодні умови. Часто садівники самі припускаються суттєвих помилок при висадці. Про те, яких правил потрібно дтримуватися, пишуть автори «Vse Roste».

Серед переваг осінньої висадки, зокрема, називається краща приживаність, ніж у весняної. Посаджені восени рослини навесні починають вегетацію без стресу, пробудження саджанця відбувається з достатньою кореневою системою. Також рослинам не потрібний додатковий догляд — полив чи притінення. Їм досить природних опадів та хмар, що приховують сонце. А при весняній висадці саджанці більш примхливі. Якщо навесні потрібно встигнути висадити саджанець з моменту сходження снігу, але до початку руху соку (а це, часом, лічені дні), то восени є кілька сприятливих тижнів для робіт.

Правила осінньої посадки дерев:

Ретельний підбір посадкового матеріалу, його підготовка. Саджанці з відкритою кореневою слід заздалегідь на добу замочити. Не слід занадто довго тримати рослину поза ґрунтом: чим довше затягують з його висадкою, тим болючіше для нього пересадка.

Починати роботи можна після того, як листя опали, а рослини перейшли в період спокою. У різних регіонах цей період варіюється від вересня до жовтня. Висадку завершують за 3 тижні до передбачуваних заморозків. Якщо прогнозують раптові короткострокові похолодання, саджанець і приствольне коло рекомендується вкрити матеріалами, що мульчують.

Потрібно враховувати схему посадки. Для середньорослих дерев мінімальна відстань — 3 м, для високорослих — 5 м. Між рядами проходи залишають ширшими, не більше 5−8 м.

Місце для посадки має бути відкритим, сонячним. У тіні рослини втратять декоративність, їхня врожайність зменшиться, а хвороби та шкідники з'являтимуться набагато частіше. Теплолюбні культури бажано висаджувати під захистом будівель чи споруд (огорож, будинків, сараїв, гаражів). Так вони будуть приховані від холодних північних вітрів, максимально освітлені та зігріті. Грунтові води повинні залягати глибоко, інакше коріння дерев страждатиме від надлишку вологи.

Порядок висадки:

Яму для саджанця готують заздалегідь, покращують структуру ґрунту, підвищують його родючість. За потреби закладають дренажний шар, додають комплексні добрива.

Родючий ґрунт насипають гіркою у центрі ями.

На нього встановлюють молоде деревце, розправляють коріння. Коренева шийка згодом має трохи підніматися над поверхнею ґрунту.

Присипають коріння готовим ґрунтом, злегка ущільнюючи його. Рекомендується висаджувати саджанець «на пагорб», щоб навесні тала вода відводилася, не ушкоджувала кору та деревину.

Посаджену рослину фіксують до дерев'яного кілочка, рясно поливають.

Також восени проводять обрізання фруктових дерев. Про те, як це краще зробити, розповіла садівниця Раїса Поймало.

Фото Pixabay

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