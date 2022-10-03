Російська Державна Дума підтримала незаконну спробу анексії Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Про це повідомляють пропагандистські російські медіа.

Йдеться про фіктивні договори «про прийняття до складу Росії». «За» натиснули 413 депутатів — це всі, які брали участь в голосуванні.

Раніше прессекретар путіна Дмитро Пєсков сказав, що вони будуть «радитись з населением» про те, де буде проходити кордон вкраденої в України землі.

Також сьогодні в Думі заявили, що разом із Херсонською областю «приєднали» дві громади Миколаївської області. Там псевдореферендум окупантам взагалі не вдалося провести.

У ЗСУ радитись не збираються, а кожен день звільнюють українські землі від окупантів.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський заявив, що «коли повертається український прапор, про російський фарс з якимись анексіями ніхто й не згадує». Він повідомив, що успіхи українських воїнів не обмежуються лише Лиманом на Донеччині.

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