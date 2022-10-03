Успіхи українських воїнів не обмежуються лише Лиманом на Донеччині. Про це заявив президент України у своєму зверненні.

«Щоденно як мінімум двічі — вранці і ввечері — я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція… Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор — про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати», — заявив президент.

Зеленський подякував усім, «хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі».

«Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців — до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу. А особливо відзначу за успіхи на сході нашої країни 25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ; 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади; 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади; Сили спеціальних операцій; підрозділи Національної гвардії та Національної поліції; співробітників СБУ; і наших розвідників — ГУР МО. Дякую, воїни!» — сказав він.

Президент також подякував за захист Харкова та звільнення території Харківщини.

«Дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині», — сказав Зеленський.

Він також повідомив про важливі події, які відбулись у Туреччині — у межах візиту першої леді України, керівника Офісу Президента та інших наших представників.

«У присутності Олени було спущено на воду перший корвет для нашої держави з тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Корвет „Гетьман Іван Мазепа“. Його будівництво почалось іще у 21-му році і у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке імʼя. Попри століття російської брехливої пропаганди історична правда й справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета — це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів», — повідомив Зеленський.

Президент додав, що перша леді України та українська делегація зустрілись зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

«Погляд патріарха Варфоломія на війну, розвʼязану Росією, та його позиція щодо підтримки нашої держави — добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали — дуже потужно. Я дякую за це, дякую за розуміння потреб нашого народу», — йдеться у зверненні.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram