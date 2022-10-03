У боях на півдні в окупантів чергові втрати в авіації, ініціатива на боці ЗСУ, — Генштаб

За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів», — повідомили у Генштабі.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

В оперативному командуванні «Південь» додали, що підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на деяких ділянках фронту.

«Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки», — повідомили в командуванні.

На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку.

«На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 — 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що при збереженні темпів контрнаступу ЗСУ очікується, що до кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а до середини наступного року вони можуть увійти до Криму.

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