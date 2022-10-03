В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

З 19 липня 2022 року в Україні діє законодавча норма, згідно з якою заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до її початку, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.

Фахівці Інспекції праці повідомляють, що нова норма в законодавстві з'явилася, коли вимоги статті 115 Кодексу законів про працю (КЗпП) України було узгоджено з положеннями пункту 2 статті 7 Конвенції Міжнародної організації праці про оплачувані відпустки № 132 від 24.06.1970.

Таким чином, заробітна плата за весь час відпустки у загальному випадку повинна бути виплачена не пізніше моменту початку відпустки. Моментом початку відпустки доцільно вважати нуль годин нуль хвилин першого календарного дня відпустки, зазначеного у рішенні про її надання.

При цьому, трудовим або колективним договором можуть бути встановлені інші умови здійснення такої виплати. Закон прямо не визначає заборони можливості визначення у колективних чи трудових договорах термінів виплати, що припадають на період після початку відпустки.

Водночас, відповідно до статті 9 КЗпП України умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Ними, як правило вважаються й умови щодо відтермінування належних працівникові виплат на більш пізній момент.

Тож з метою уникнення конфліктів і спорів фахівці вважають недоцільним при укладенні трудових договорів вносити до них положення, що не відповідатимуть нормам статті 115 КЗпП України.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про нюанси оформлення відпустки за свій рахунок під час воєнного стану.

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