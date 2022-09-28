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Гроші

«Населення ставиться з розумінням»: стало відомо, чи підвищать українцям «мінімалку» наступного року

15:22 28 вересня 2022
Гроші

Після підвищення з 1 жовтня 2022 року мінімальної заробітної плати в Україні до 6700 тис. гривень наступного року цей показник переглядати не будуть, і він залишиться на такому ж рівні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов.

«Ми дуже хотіли б підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні висока інфляція. Але ж при цьому у нас триває війна, а у воєнний час — дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням», — пояснив він.

Також, за його словами, у бюджеті наступного року передбачено 403 млрд грн на соціальний захист, зокрема майже на 233 млрд грн профінансують Пенсійний фонд. На житлово-комунальні субсидії передбачено близько 38 млрд грн. в рамках бюджетної програми Міністерства соціальної політики. Крім того, заплановано субвенції для місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист.

Нагадаємо, що цього року мінімальну зарплату підвищать у жовтні, прожитковий мінімум — з 1 грудня (до 2684 гривень на місяць для працездатних осіб). Що ж до пенсійних виплат, то їхній рівень має підвищитися з 1 жовтня 2022 року .

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