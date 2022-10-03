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Процес пішов: стало відомо, коли вчителям, медикам та військовим почнуть видавати пільгові іпотечні кредити

16:57 3 жовтня 2022
Іпотека

В Україні стартувала нова державна програма доступного кредитування для придбання житла «єОселя». Наразі вона ще працює в тестовому режимі, а масовий запуск призначено на другу половину жовтня. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Тоді ж послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку Дія, де подати заявку буде можливо у декілька кліків.

Видавати кредити в рамках програми «єОселя» зголосилися державні «Ощадбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», а також «Скай банк» та банк «Глобус».

Передбачається, що в рамках програми доступної іпотеки «єОселя» українці отримають можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитуванням до 20 років. При цьому процентна ставка має залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду.

У 2022 році доступні кредити під 3% річних почнуть видавати лише обмеженому колу осіб:

  • кадровим військовим та правоохоронцям;
  • медикам;
  • працівникам освіти;
  • науковцям.

А з початку 2023 року програму буде поширено на всіх громадян (їм обіцяно кредити під 7% річних).

Втім, для отримання іпотечного кредиту є чіткі умови:

  • громадянство України;
  • вік від 18 до 70 років;
  • платоспроможність;
  • наявність у власності нерухомості менше ніж 52,5 кв м (додатково 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї);

Також претенденти не повинні перебувати під санкціями, а також не брати участь в інших подібних державних програмах.

Нагадаємо, нині на отримання державного житла можуть розраховувати й певні категорії українців в Польщі, які вимушено втекли за кордон, рятуючись від війни.

Фото Pixabay

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