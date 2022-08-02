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Україна

Кабмін запускає пільгову іпотеку: визначено перші чотири категорії українців, яким вона буде доступна

19:37 2 серпня 2022
іпотека

В Україні з 1 жовтня почне працювати програма «Доступна іпотека». Про це повідомляється у Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Скористатися іпотекою зможуть чотири категорії громадян:

- військовослужбовці-контрактники та працівники сектору безпеки та оборони;
- медики;
- вчителі та педагогічні працівники;
- вчені.

Ставка за іпотекою всім цим категоріям громадян становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% вартості житла.

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З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде теж пільговою й становитиме 7% річних.

В уряді вважають, що масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки.

Нагадаємо, нещодавно в Україні дозволили продаж квартир за дорученням від імені власника.

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