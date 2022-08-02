Кабмін запускає пільгову іпотеку: визначено перші чотири категорії українців, яким вона буде доступна
В Україні з 1 жовтня почне працювати програма «Доступна іпотека». Про це повідомляється у Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Скористатися іпотекою зможуть чотири категорії громадян:
- військовослужбовці-контрактники та працівники сектору безпеки та оборони;
- медики;
- вчителі та педагогічні працівники;
- вчені.
Ставка за іпотекою всім цим категоріям громадян становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% вартості житла.
Читайте також: Списання кредитів під час війни: про що йдеться у законі та чому позички анулюють не всім
З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде теж пільговою й становитиме 7% річних.
В уряді вважають, що масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки.
Нагадаємо, нещодавно в Україні дозволили продаж квартир за дорученням від імені власника.228
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter