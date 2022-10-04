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Події

У місті під Києвом горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

11:56 4 жовтня 2022
пожежа

В Обухові під Києвом під час пожежі у багатоповерховому будинку евакуювали 10 людей, повідомили в обласному главку ДСНС.

НП сталася в Обухові на вулиці Київській. Горіла квартира на 14 поверсі.

Рятувальникам вдалося за короткий час локалізувати та ліквідувати вогонь.

Під час пожежі евакуйовано 10 людей.

До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць техніки та 16 осіб особового складу. Причину пожежі встановлюють.

Раніше повідомлялося про пожежу на АЗС у Києві.

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