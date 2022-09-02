У Києві горіла АЗС: що відомо

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території АЗС у Дарницькому районі Повідомлення про пожежу на вул. Зарічна, 1 до ДСНС надійшло близько 8 години ранку.

Прибувши на місце НП, бійці встановили, що спалах стався в одноповерховій адміністративній будівлі на території автозаправної станції.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на резервуари з паливом.

Пожежу ліквідували о 8:33. На місці було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.

Київ уже кілька днів затягнутий смогом. У місті відчувається запах гару. Причиною є займання торфовищ у Вишгородському районі.

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