39.67 / 40.50 39.50 / 40.51
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві горіла АЗС: що відомо

10:40 2 вересня 2022
пожежа

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території АЗС у Дарницькому районі Повідомлення про пожежу на вул. Зарічна, 1 до ДСНС надійшло близько 8 години ранку.

Прибувши на місце НП, бійці встановили, що спалах стався в одноповерховій адміністративній будівлі на території автозаправної станції.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на резервуари з паливом.

Пожежу ліквідували о 8:33. На місці було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.

Київ уже кілька днів затягнутий смогом. У місті відчувається запах гару. Причиною є займання торфовищ у Вишгородському районі.

525

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

пожежа

У Києві горіла АЗС: що відомо

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Ікер Касільяс та Марія Хосе Камачо

Легендарний Ікер Касільяс спокусив вдову колишнього воротаря «Барселони», котрий кинувся під потяг

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту