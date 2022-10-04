За «Червону калину» хочуть кинути в тюрму: рашисти намагаються «провчити» «Місіс Крим-2022»

У тимчасово окупованому Криму російська поліція проводить перевірку за фактом опублікування відео, на якому «Місіс Крим-2022» Ольга Валєєва виконує українську пісню «Червона калина». Про це повідомляють російські та кримські ЗМІ з посиланням на російське МВС у Криму, пише «Крим.Реалії».

«Наразі співробітники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. За зібраними поліцейськими матеріалами буде ухвалено рішення відповідно до законодавства», — цитує пресслужбу російського МВС Криму російський телеканал «Крым 24».

Сама ж Валєєва на своїй сторінці в Інстаграмі попросила підписників не писати їй жахливі коментарі та погрози.

«Хочу висловитися з приводу останніх подій з піснею і всіх образ на мою адресу !!! Кажу як є ! Я знати не знала, що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою ! І співали ми її без жодних смислів, і підсмислів, і символів ! Просто заспівали українську пісню (ми так думали, що це просто пісенька, яку знаємо давно). Так! Я українка! Родом я з Криму, народилася в Білогірську! Живу собі спокійно в Сімферополі і виховую сама двох дітей! І що ви думаєте, я б стала ризикувати, знаючи, що значить ця пісня? І перестаньте, будь ласка, писати мені образи в директ і в коментарях! Прошу зрозуміти мене правильно! Я нікому не бажала ніколи зла!»

Фоловери Ольги розділились на два табори, втім, чимала кількість з них радять їй починати вчити і гімн України, поки ще є час перед приходом на півострів ЗСУ.

Нагадаємо, як звучить «Червона калина» у виконанні британського гурту Pink Floyd з вокалом українського артиста Андрія Хливнюка. Композиція очолила світові хіт-паради, у багатьох країнах зайняла перші місця в чартах.

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