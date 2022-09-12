«Тиха українізація» продовжується: у Криму люди на весіллі танцювали під «Червону калину»

Поки окупанти в Криму тремтять від вибухів та страхів за своє майбутнє, мешканці півострова самі показують, які у них настрої — вони явно чекають на прихід ЗСУ.

Про це свідчить той факт, що на одному з недавніх весіль у Сімферополі гості весело стрибали під «полегшений» варіант пісні «Червона калина», явно відчуваючи від цього задоволення.

Відео з весілля наводить РІА Мелітополь.

Запис спочатку з'явився в російських Telegram-каналах, і буквально «розірвав» всіх завзятих путінців.

«Крим, Бахчисарай 10.09.22, ресторан „Арпат“, весілля святкують жителі міста, а також населених пунктів Долинне, Фурманівка, Новеньке. Грає нацистська пісня „Червона калина“… Ми кожного знайдемо, з кожного запитаємо», — зло погрожують путінські.

Також вони вимагають у коментарях за такі вчинки карати висилкою з країни. А деякі навіть запідозрили, що українці, які включили пісню, святкували контрнаступ ЗСУ.

Але хоч би як витончувалися путінці, «лагідна українізація» півострова триває. По мірі успіхів наших військових жителі Криму все більше згадують, що вони кілька десятиліть жили у вільній країні, і що в них набагато більше українського, ніж нав'язаного путінського.

Свідченням цього можна вважати ще один показовий приклад весілля — вже кримсько-татарського: наречений та наречена, а також численні гості не побоялися танцювати під «Червону калину» Софії Ротару, де є слова «І Україна, бо в нас іншої нема».

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