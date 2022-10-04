Смертельна ДТП під Києвом: водій збив на смерть двох малолітніх дівчаток та намагався втекти

Жахлива трагедія сталася 3 жовтня у Сквирі Київської області. Водій збив двох малолітніх дівчаток, втік з місця події. Діти загинули. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

Аварія сталася близько п'ятої години вечора. Водій Volkswagen скоїв наїзд на дівчаток 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в'їхав у дерево.

Потім він вибрався з салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями.

Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагалися врятувати, але вона також померла.

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями сталася ДТП у Львівській області — з вантажним автомобілем не розминувся легковик. Водій автомобіля Mitsubishi Outlander загинув на місці, а його пасажира з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

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