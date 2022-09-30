Під Львовом сталося дві ДТП, загиблого та постраждалих довелося витягувати за допомогою гідравліки

У четвер, 29 вересня, коли на Одещині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого постраждали 17 людей, на Львівщині з вантажним автомобілем не розминулася легкова автівка.

Як повідомляють в ГУ ДСНС України у Львівській області, ДТП сталася в селі Тухолька Стрийського району. У дорожньо-транспортній пригоді загинув водій автомобіля Mitsubishi Outlander (1972 року народження), а його пасажир (1977 року народження) з травмами різного ступеня важкості був госпіталізований у Стрийську центральну районну лікарню.

Фото ДСНС

Рятувальники допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого.

А вже у ніч проти п'ятниці, 30 вересня, рятувальники виїжджали в район села Луки Самбірського раойну, де водійка KIA Sorento не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з відбійником та перекинувся.

Фото ДСНС

В цій ДТП травмувалися чотири особи: водійка (2004 року народження) та пасажир (1976 року народження) були шпиталізовані у Самбірську центральну районну лікарню, щще двох пасажирів (2000 та 1993 років народження) відвезли у лікарню швидкої медичної допомоги.

Фото ДСНС

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню пасажира та відключенню акумуляторної батареї.

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Фото ДСНС

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