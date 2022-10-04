«Важить щонайменше 80 кілограмів»: рашисти висміяли мовчунку Корольову за зайві кілограми й відправили на детокс

Відома співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але живе та працює у рф, кілька тижнів тому зазнала нападок з боку підписників. Виявилося, що співачка, яка ще на початку літа ділилася з публікою особистими секретами краси і навіть запускала власний марафон зі схуднення, сама, судячи з усього, не дотримується тих порад, які роздає людям. Приводом для підозр став відеозапис Вікторії Шелягової, на якому видно, як 49-річна виконавиця хіта «Жовті тюльпани» накладає собі гору тістечок, а з-під її сукні чітко видно кругленький живіт, повідомляє російський паблік bloknot_stars.

Фоловери виявилися не в захваті від справжнього вигляду Корольової і, не стримуючи емоцій, стали звинувачувати її в обмані так, що жінка, схоже, вирішила звернутися в спеціалізовану детокс-клініку в Кисловодську.

«Ось і пролетіли ці чарівні й непередбачувані п'ять днів у готелі — це справжнісінький центр детоксикації та омолодження. Крім спорту, водички в бюветі і всіх розслаблювальних і лікарських процедур, в основі всього — харчування. Невипадково я так багато вам про нього розповідала», — написала у своєму особистому блозі Наташа.

Шанувальники співачки і цього разу не оцінили зізнання свого кумира, яка, за їхніми словами, важить уже не 62 кілограми, як стверджує в особистому блозі, а щонайменше вісімдесят. Багато хто з них припустив, що курс з оздоровлення та схуднення артистки не працює, раз їй доводиться вдаватися до допомоги лікарів для коригування свого зовнішнього вигляду.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Наташа Корольова жодного разу не підтримала рідну Україну у війні, яку розв’язав диктатор-вбивця путін. Раніше вона відвідувала окупований Крим з концертами. Ба більше, її чоловік — стриптизер Тарзан, якого цілком реально можуть мобілізувати, відкрито підтримує рашистів.

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