«Наташа, збирай чоловіка на війну»: путініста Тарзана можуть призвати в армію

З 22 вересня у рф, як вже відомо, оголошено так звану часткову мобілізацію. Наразі призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, і ті, хто проходив службу в лавах збройних сил і має відповідний досвід. Російське видання «Стархіт» вирішило згадати артистів, які проходили службу в армії та мають військовий досвід.

Серед таких — запеклий путініст Сергій Глушко, який виступає у стриптизі під псевдонімом Тарзан. Він — чоловік відомої співачки Наталі Корольової, яка хоч і народилась в Києві, проте живе та будує кар’єру у рф. І не просто мовчить про війну в рідній Україні, а й бере участь у концертах країни-терористки.

За інформацією видання, Тарзан залишив лави військовослужбовців зі званням старший лейтенант.

Сергій Глушко (Тарзан) закінчив військово-космічну академію імені Можайського у Санкт-Петербурзі

Він випускник військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі, проте ще під час навчання відкрив у собі артистичний потенціал. Після випуску Тарзан повернувся до рідного міста в Архангельській області та служив на космодромі «Плесецьк». То ж цілком можливо, що путініст Глушко може бути мобілізований. Цікаво, як тепер на це відреагує зіркова дружина Корольова, яка продовжувала розважати рашистів, поки українські родини хоронили своїх найкращих синів та доньок.

Також до списку артистів, які можуть невдовзі одягнути військову форму, потрапили актор та російський терорист Михайло Пореченков, колишній учасник «Чай удвох» Денис Клявер, який занесений у чорний список СБУ, зірка «Бригади» Володимир Вдовиченков, актор Антон Макарський.

Нагадаємо, українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в росії й мовчить про війну в її рідній Україні, після тривалої паузи знову з'явилася на публіці. А у путініста Кіркорова виявили серйозні проблеми зі здоров'ям.

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