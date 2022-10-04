Перевіряйте сплату страхових внесків: у ПФУ пояснили різницю між страховим та трудовим стажем

Незважаючи на те, що з 2004 року в Україні змінено базовий показник нарахування трудової пенсії — ним визначено страховий стаж, багато хто досі плутає його з трудовим.

Відмінності вкотре роз'яснили фахівці Пенсійного фонду, зазначає ресурс На пенсії.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску. Тобто, якщо ви працюєте та сплачуєте внески (або за вас їх сплачує роботодавець) у визначених державою розмірах — страховий стаж іде. А якщо внески не сплачуються, або їх розмір менший за законодавчо встановлений — страховий стаж не йтиме.

Мінімальний розмір страхового внеску зараз становить 22% від мінімальної заробітної плати. З 1 жовтня 2022 року це 1474 гривень.

Від сплати єдиного соціального внеску залежить як розмір пенсії, а й розмір інших соціальних виплат:

лікарняних;

допомоги на випадок безробіття;

допомоги у разі нещасного випадку на роботі чи професійного захворювання.

Усі дані про внески, сплачені з 2004 року, внесені до Реєстру застрахованих чи Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

А от якщо ви працювали і до 1 січня 2004 року, у вас є трудовий стаж, а основним документом, що його підтверджує, є трудова книжка. До цього періоду трудовий стаж дорівнює страховому і враховується при призначенні пенсії.

У будь-якому випадку фахівці радять перевіряти свої дані в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України роrtal.pfu.gov.ua (або негайно зареєструвати такий особистий кабінет).

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, українцям розповіли, коли можливе підвищення мінімальної пенсії, і як це залежить від ЗСУ.

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