Все залежить від ЗСУ: українцям розповіли, коли можливе підвищення мінімальної пенсії

Як відомо, бюджет-2023 буде «воєнним». Уряд відмовився від підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Збільшення розміру мінімальної пенсії залежатиме від успіхів українських військових на фронті, щоб можна було знизити витрати на війну та збільшити на соціальну сферу.



Про це голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов сказав в інтерв'ю «Телеграфу».



«Найголовніший чинник — це закінчення війни нашою перемогою. Так, нам дуже хотілося б закласти у бюджеті на наступний рік підвищення соціальних стандартів, але вони поки що залишаться на рівні кінця 2022 року», — поділився нардеп.



При цьому Арістов зазначає, що всі соціальні витрати, попри дуже тяжку ситуацію, залишаються у бюджеті наступного року.



«Звичайно, це пенсії, допомога малозабезпеченим, включаючи субсидії, виплати ВПО, соціальний захист осіб з інвалідністю. Виникають також нові потреби і вони фінансуються. Це, наприклад, допомога ветеранам війни — на неї передбачено 6,8 млрд грн», — зазначив нардеп.



При цьому глава комітету нагадав, що мінімальна зарплата підвищується вже у жовтні, а у грудні — прожитковий мінімум. До питання індексацій пенсій, за словами міністра фінансів, можливо, повернуться у березні наступного року.



Нагадаємо, у 2023 рік Україна увійде з такими показниками: мінімальна зарплата — 6700 грн, мінімальна пенсія — 2027 грн, прожитковий мінімум — 2589 грн.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли період догляду за особою з інвалідністю зараховується до пенсійного стажу.

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