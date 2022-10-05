У катівні окупантів на Харківщині знайшли коробку з вирваними золотими зубами (фото, відео)

На Харківщині, де нещодавно ворожа ДРГ розстрілла цивільні автівки з мирними людьми, які намагалися втекти від обстрілів, у звільненому селі Піски-Радьківські слідчі знайшли страшну катівню, яку облаштували загарбники.

«Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці та розповіли, що в підвалі одного з домів утримували полонених — місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з ганчіркою, що тліє», — повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Фото поліції



Правоохоронці знайшли в катівні фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з бранців.

Фото поліції

«Поліції відомі ПІБ військовослужбовців, над якими знущались росіяни. Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного», — додав він та виклав кадри, зняти в приміщенні, де катували українців.

Інтернет-користувачі не стримували емоції під цим постом у Facebook, порівнюючи росіян з фашистами.

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Фото поліції Харківщини

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