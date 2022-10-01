Машини з дітьми розстрілювали: стали відомі подробиці трагедії під Куп'янськом (відео 18+)

Під Куп'янськом на Харківщині було виявлено колону обстріляних автомобілів із цивільними. За даними поліції Харківської області, загинуло не 20, як повідомлялося раніше, а 24 особи, зокрема 13 дітей.

«Декілька осіб змогли врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим», — повідомили в поліції.

У прокуратурі області назвали точну дату, коли це сталося — 25 вересня, біля села Курилівка Куп'янського району Харківської області.

За інформацією в.о. голови СБУ Василя Малюка, мирні жителі намагалися евакуюватися і їхали «сірою зоною» між окупованим росією Сватовим у Луганській області і вже звільненим на той момент Куп'янським.

«Звірячий напад на цивільних осіб здійснила диверсійно-розвідувальна група окупантів — вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість старих легковиків та одну вантажівку «ГАЗель», — розповів Малюк.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ. Є загиблі та поранені.

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