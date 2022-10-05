Справу закрито: Алек Болдвін та родина застреленої ним українки залагодили всі розбіжності до суду

У середу, 5 жовтня, стало відомо, що родина загиблої рік тому українки Галини Гатчінс і відомий американський актор Алек Болдвін владнали всі розбіжності до суду. Нагадаємо, під час зйомок вестерну «Раст» стався трагічний інцидент. Револьвер Болдвіна виявився зарядженим бойовими патронами. Алек зробив постріл. Куля поранила режисера фільму Джоела Соузу та кінооператора Галину Гатчінс. Рана українки виявилася смертельною.

Вдівець Метью Гатчінс подав позов проти Болдвіна та кінокомпанії Rust Movie Productions у лютому 2022 року. Тепер містер Гатчінс заявив, що більше не має претензій до відповідачів. Усі питання вирішено до суду. Подробиці угоди залишаться у секреті. Метью лише повідомив, що він стане виконавчим продюсером фільму «Раст» та отримає частину доходів від прокату картини.

«Я не зацікавлений у подальшому копанні та пошуках винних. Ми всі впевнені, що смерть Галини була жахливою випадковістю. Я вдячний продюсерам та всій спільноті у сфері розваг за те, що вони згуртувалися і мають намір довести розпочату Галиною справу до кінця», — наголосив Метью Гатчінс.

Адвокати Алека Болдвіна підтвердили слова позивача. Також стало відомо, що робота над фільмом «Раст» відновиться у січні 2023 року. Знімальна група залишиться незмінною.

«Містер Болдвін із самого початку висловлював прагнення зробити все можливе для сім'ї загиблої. Угода складена виключно на користь сина Галини Гатчінс», — підкреслили адвокати.

Джоел Соуза заявив журналістам, що буде щасливим завершити фільм. Він упевнений, що цього хотіла б і Галина. «Я зроблю все для того, щоб Галина пишалася результатом нашої праці», — додав Соуза. Участь Метью Гатчінса в роботі над картиною, вважає режисер, заслуговує на повагу та є «спробою залікувати душевні рани».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Алека Болдвіна народилася восьма дитина.

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