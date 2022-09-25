Алек Болдвін у восьмий раз став батьком: перші фото та відео новонародженої

У суботу, 24 вересня, Алек та Гіларія Болдвін повідомили про те, що у них народилася донька. І це вже їхня сьома спільна дитина. У 64-річного актора є ще 26-річна дочка Айрленд. Її мати — колишня дружина Болдвіна Кім Бесінджер.

38-річна Гіларія вже виклала перші фотографії та відео новонародженої у себе в Instagram. Вона повідомила, що дитина вже має ім'я — Іларія Каталіау Ірена. Дівчинка з'явилася на світ 22 вересня. Вага при народженні — 3100 г. «Ми почуваємося прекрасно і щасливі», — написала Гіларія.

Судячи з фотографій, Алек уже забрав дружину та Іларію з лікарні додому. Інші діти з нетерпінням чекали повернення мами та знайомства із сестричкою. Малятко оточили любов'ю та турботою. А дітей у сім'ї вже стільки, що всі не вміщуються в об'єктив!

Алек та Гіларія разом уже 10 років. Вони одружилися 30 червня 2012 року. 23 серпня 2013 року у них народилася дочка Кармен. І це був лише початок. Рафаель народився 17 липня 2015 року. За ним пішли Леонардо (12 вересня 2016 року) та Ромео (17 травня 2018 року). Потім у Гіларії дві вагітності закінчилися викиднями. Перший відбувся на дев'ятому тижні, другий — на четвертому місяці.

Подружжя тяжко зазнало втрати. Лікарі попереджали, що Гіларії, можливо, не слід більше вагітніти, бо це небезпечно. Проте вона не послухала їх. Ще один син Едуардо народився у Алека та Гіларії 8 вересня 2020 року. А 25 лютого 2021 року Гіларія народила доньку Марію.

Між цими поповненнями в сім'ї з'явилася ще одна дочка — Люсія. Болдвіни, побоюючись нових викиднів, скористалися послугами сурогатної матері. І дівчинка народилася за п'ять місяців після появи на світ Едуардо.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на зйомках вестерну «Раст» Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчінс. Як вийшло, що револьвер актора виявився зарядженим бойовими патронами, досі не зрозуміло. Болдвін стверджує, що він не спускав курок, тобто зброя була несправна. Однак у серпні ФБР надало звіт балістичної експертизи, який суперечить заяві Болдвіна. Звинувачення актору поки що не висувалися. Сім'я українки Галини Гатчінс подала цивільний позов проти Бовіуїна, а також проти низки працівників кіностудії, які відповідали за безпеку на зйомках фільму.

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