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Події

Підлив у чай антисептик: булінг у київській школі мало не призвів до трагедії

20:19 5 жовтня 2022
Булінг

В Україні розгорівся ще один скандал, пов’язаний з булінгом. У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків учня, який знущався з однокласника. Восьмикласник протягом тривалого часу принижував та ображав свого однолітка, а остання витівка порушника загрожувала здоров’ю 13-річного школяра. Про це повідомляє поліція Києва.

«Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми, а на батьків склали адміністративний протокол. До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її малолітньому сину в школі однокласник підлив у чай антисептик. Зі слів жінки, хлопець протягом тривалого часу цькує та б’є її дитину, а також псує речі. Співробітники сектору ювенальної превенції негайно прибули до школи для перевірки інформації та з’ясування всіх обставин. Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та вчителями, які підтвердили факт булінгу восьмикласника відносно однолітка, а також і те, що він неодноразово ображав інших своїх однокласників», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та вчителями, а на батьків хлопця склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 173−4 Кодексу України про адміністративні правопорушення — булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Міру покарання для батьків малолітнього порушника визначить суд.

Як писали «ФАКТИ», на початку року вчителька школи на Закарпатті потрапила у скандал через те, що обзивала та била одного з учнів. Після цього вона звільнилася за власним бажанням.

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