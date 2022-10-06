Рашисти продовжують обстрілювати українські позиції вздовж лінії зіткнення, противник здійснює дистанційне мінування території за окремими напрямками та веде повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та домівках мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та громадянське населення понад 30 населених пунктів. Серед них — Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне, повідомили у Генштабі.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



Внаслідок поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд зрадників, які співпрацювали з окупаційною владою. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з Криму планують евакуюватися назад на півострів.



У населеному пункті Рубіжне Луганської області з метою пошуку українських диверсантів та партизанів окупанти запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Російські загарбники щодня зазнають значних втрат.

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікарень окупанти використовують школу як військовий госпіталь. За попередньою інформацією, там перебувають близько 200 поранених військовослужбовців.

З метою поповнення втрат особового складу росія продовжує агітацію у в'язницях. Понад 650 ув'язнених з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися піти на війну.



Нагадаємо, у своєму відеозверненні за підсумками 224-го дня війни президент Зеленський, звернувшись до росіян, сказав про те, що кремль уже програв цю війну. путіну не допоможуть ні дрони-камікадзе, які за його наказом вбивають українців, руйнують житлові будинки, школи, лікарні, ні мобілізація. Адже тисячі «мобіків» не розуміють, навіщо їх послали до чужої країни.

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