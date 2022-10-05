Окупанти потужно обстріляли три області України: є жертви (фото)

Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні. Так, вони випустили ракети по Запоріжжю та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Відпрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр ракетами іскандер-к. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних містах Запоріжжя. В жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні! Якби ця ракета дісталася цілі руйнування було значно масштабніші», — розповів він.

Також було обстріляно Гуляйполе.

«Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП „Благоустрійсервіс“ Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе», — повідомив Старух.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі росіяни обстріляли «Градами» та важкою артилерією три громади Нікопольського району — Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо. Люди не постраждали.

«У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач. У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території», — повідомив він.

Також росіяни обстріляли Донецьку область. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку під вогнем опинилась Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці були поодинокі прильоти у старе місто, а зранку — масований артобстріл центру. Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, без жертв. На Горлівському напрямку потерпають Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади. Часів Яр зазнав авіаудару — пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила. Вночі тривали обстріли Бахмута та Іванівського — 2 людини поранено, 2 будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 5 жовтня росіяни спрямували дрони-камікадзе по Київщині.

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