«Ви вже програли»: Зеленський звернувся до окупантів зрозумілою їм мовою

Українці твердо знають, за що воюють, і впевнені у своїй перемозі, тому жодне озброєння, навіть найпотужніше, не допоможе окупантам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні за підсумками 224 дня війни.

«Навіть якщо ви ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою „природною“ для вашого „руського міра“ назвою, як …"Шахиди», якими ви намагаєтеся бомбити такі наші міста, як, наприклад, Біла Церква. Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли", — сказав він зрозумілою загарбникам російською мовою.



Зеленський зазначив, що в той час, коли російська влада змушена пояснювати своєму народу, навіщо потрібна «ця війна, брехлива мобілізація та самознищення всіх перспектив вашого народу», українці знають, за що воюють.

«Коли люди відчувають свою правоту і перебувають на своїй власній землі, вони самі все знають. Їм не потрібні нав'язливі лекції з „альтернативної історії“ та сеанси політінформації щодня. Очевидно, хто переможе», — наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що ця війна може закінчитися лише на полі бою. Адже путін, навіть говорячи про переговори з Україною, знову висуває ультиматуми. росія продовжує терор, вбивства. росіяни не знають, за що вони воюють, вони прийшли в Україну грабувати, ґвалтувати та вбивати.

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