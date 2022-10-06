Таємне стало очевидним: в Україні обмежили виїзд за кордон ще однієї категорії чоловіків

До моменту скасування в Україні дії військового стану перетин державного кордону студентами, аспірантами та докторантами, які навчаються в іноземних навчальних закладах, обмежено.

Про це Державна прикордонна служба офіційно повідомила у відповідь на запит Українських Новин.

Тобто чутки, що ходили раніше, про те, що студентів-чоловіку не випускають за кордон для продовження навчання, отримав офіційне підтвердження.

Згідно з даними, наданими відомством у відповіді на інформаційний запит, рішення про обмеження виїзду зазначених категорій громадян було ухвалено для врегулювання питань перетину кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну.

«Згідно з пунктом 2−6 Правил обмежений під час дії військового стану виїзд з України претендентів на професійну вищу та вищу освіту, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти», — пояснили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше прикордонники заявили про виявлення більш ніж 600 підроблених документів у людей, які намагалися виїхати з України під виглядом студентів, а за кордоном «з'явилися» фейкові навчальні заклади, які за гроші надають запрошення 40−50-річним «студентам».

А наприкінці вересня уряд зняв обмеження на виїзд з України спортсменів та членів тренерських команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.

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