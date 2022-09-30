Кабмін змінив правила виїзду за кордон: що у них з'явилося нового

Нещодавно уряд дозволив чоловіки призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю, виїжджати з країни необмежену кількість разів, а наразі знов вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час дії воєнного стану.

Як повідомляють в прикордонній службі, зокрема, визначено особливості пропуску спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів зі складу національних збірних команд України тощо.

Для цих категорій пропуск здійснюється за наявності підтвердних документів та за умови виконання правил перетину державного кордону України.

Для спортсменів, тренерів, спортивних суддів та фахівців, які забезпечують, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль за підготовкою спортсменів, підтвердними документами є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Вони можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але не менше строку проведення заходу. Термін може бути збільшений у разі, коли зазначені особи братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, який починається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

А лист міністра молоді та спорту щодо участі у спортивному заході та перетинанні державного кордону відповідними особами знадобиться спортсменам, тренерам, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осібам, які забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, а також спортивним суддям. Такий лист надається Держприкордонслужбі за попереднім зверненням відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, що містить вичерпний перелік осіб, які беруть участь у спортивному заході, та строк його проведення.

Ця категорія може безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але не менше строку проведення спортивного заходу, зазначеного у листі. Термін перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи після завершення спортивного заходу братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом міністра молоді та спорту щодо продовження строку перебування за кордоном відповідних осіб.

У разі непідтвердження мети поїздки прикордонники можуть відмовити у перетинанні кордону зазначеними особами.

Нагадаємо, що уряд заборонив виїжджати за кордон студентам-чоловікам призовного віку.

Ілюстративне фото зі сторінки Державної прикордонної служби України у соцмережах

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