Щоб уникнути спекуляцій: студентам заборонили виїжджати з України під час війни

Українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник прес-служби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що під час військового стану в Україні діють обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років і є чітко прописані винятки, кого це не стосується. До переліку винятків студенти не входять.

За словами Демченка, у березні військове керівництво ухвалило рішення дозволити тим студентам, які навчалися до 24 лютого, продовжити навчання за кордоном. Але останнім часом з'явилося багато спекуляцій на цій темі — у період від початку повномасштабної війни до серпня на кордоні виявили понад 600 підробних документів у людей, які намагалися виїхати з України.

«Саме тому, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, вищим військовим керівництвом з 14 вересня було прийнято ще одне рішення — відмовити і цій категорії громадян у перетині кордону. Зміни у порядку пропуску студентів через кордон можуть відбутися лише тоді, коли цю категорію буде унормовано. Зараз у постанові уряду заборонено всім студентам перетинати кордон, і ми це виконуємо», — наголосив Демченко.

Спікер також додав, що якщо будь-яке міністерство звернеться до Кабміну з ініціативою дозволити виїзд студентів за кордон і його затвердять, то прикордонники виконуватимуть нововведення.

«Якщо будуть зміни щодо студентів, ми виконаємо їх. Але повинні бути запобіжники, тому що багато хто на цій темі спекулює. Це ми бачимо на прикладі підроблених документів, і, власне, і у нас є інформація, що за кордоном діють фейкові навчальні заклади, які надають запрошення українцям, щоб вони стали там студентами, і згодом 40−50-річні „студенти“ їдуть навчатися до Європи з такими документами», — резюмував Демченко.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» пояснили, чому можуть не випустити за кордон чоловіків, які самостійно виховують дитину.

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