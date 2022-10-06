Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Анні Ерно, яка у всіх романах описує власне життя

У четвер, 6 жовтня, у Стокгольмі було оголошено ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури. Престижну нагороду присудили французькій письменниці Анні Ерно. Члени Шведської академії особливо наголосили, що Ерно з «мужністю та хірургічною проникливістю розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам'яті».

За цим формулюванням ховається визнання таланту письменниці, всі твори якої ґрунтуються на її власному житті. Ерно дуже точно і вміло переплітає епізоди своєї біографії з подіями, які стали ключовими для її покоління. Таким чином, майже за 50 років творчої діяльності вона створила унікальний культурний і соціальний портрет сучасного французького суспільства.

До найвідоміших творів Ерно відносяться романи «Жінка», «Подія», «Роки», «Пам'ять дівчини» та інші. У них письменниця відверто розповідає про своє дитинство, кар'єру, шлюб і материнство, пізнання власної сексуальності, аборт, рак грудей, хворобу і смерть матері.

Анні Ерно є володаркою десятка різних літературних премій, зокрема премії Ренодо, премії Маргеріт Дюрас, премії Франсуа Моріака та інших.

Ряд творів Ерно були екранізовані. У 2021 році французький фільм «Подія» отримав премію «Золотий лев», головний приз Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Анні допомагала адаптувати книгу. Зняла драму Одрі Диван. Це історія про те, як на початку 60-х французька студентка, якій пророкують блискучу кар'єру, дізнається, що вона завагітніла. Вона вирішується зробити аборт, хоча ризикує опинитися у в'язниці — у ті роки аборти у Франції були поза законом. Погрожує позбавлення волі й лікареві, який погодиться їй допомогти. Критики назвали «Подію» одним із найсильніших фільмів в історії європейського кінематографа, в якому порушуються проблеми прав жінок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, хто цього року став лауреатом Нобелівської премії з хімії, фізики та медицини. У п'ятницю, 7 жовтня, очікується оголошення лауреата Нобелівської премії миру.

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