Можуть вдарити превентивно: Жданов пояснив, наскільки небезпечним є «ядерний потяг» біля кордонів України

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що горезвісний «ядерний потяг» рф є не більш як «страшилкою» журналістів, якою вони намагаються впливати на психіку обивателя.

«Я, звичайно, розумію талант журналістів — сказати „ядерний потяг“ і все, у всіх одразу мандраж», — заявив він в інтерв'ю УНІАН .

За словами експерта. існує два види поїздів, які належать до системи застосування та управління ядерними силами. Перший — балістичний залізничний ракетний комплекс (БЖРК), який складається із семи вагонів, як правило, замаскованих або під рефрижератори, або під пасажирські спальні вагони.

У складі збройних сил росії є така дивізія, вона розташована у Нижньому Тагілі. Але на тому комплексі є міжконтинентальна балістична ракета. Мінімальна дальність пуску цієї ракети становить 5 чи 6 тисяч кілометрів. Тому вести її до кордонів України є абсурдом. А з Тагіла вона по Україні може вдарити.

Другий вид поїзда — пересувний командний пункт управління ядерними силами. Він не несе ядерних боєзарядів, це командний пункт. Там броньовані вагони, там знаходяться засоби зв'язку та управління. У радянські часи командування цим потягом з Москви могло цим поїздом їхати до Єкатеринбурга на запасний командний пункт вищого політичного керівництва країни і в ході руху управляти військами та силами, зокрема ядерними.

«Інших ядерних поїздів на сьогоднішній день не існує. Тому я думаю, що це більше схоже на блеф» , — вважає Олег Жданов.

У той самий час під «ядерним поїздом» можуть мати на увазі склад, який перевозить ядерний боєзаряд між сховищами, яких у росії налічується 12.

«Всі місця зберігання, а їх близько дванадцяти на території росії… верифіковані, і всі вони знаходяться за Уралом. Тому, як тільки почнеться рух якогось ядерного боєзаряду, я думаю, що західні розвідки знатимуть і про це знатимуть журналісти і вся преса» , — вважає експерт, рекомендуючи відстежувати інформацію від західних розвідок.

При цьому Жданов припускає, що наші союзники можуть завдати удару по потягу, який перевозить ядерний заряд, превентивно.

«Я думаю, що, швидше за все, вони завдадуть превентивного удару по тому ж конвою, який намагатиметься доставити цей ядерний боєзаряд до місця його застосування. Чому? Тому що якщо Сполучені Штати пропустять його, а росія зможе завдати навіть тактичного ядерного удару, я думаю, що це буде дуже серйозні іміджеві втрати для США та НАТО», — вважає військовий експерт.

Іншими словами, для українців небезпечніші потяги, які перевозять ядерний заряд за Уралом, а не БЖРК.

Нагадаємо, що в Україні впевнені — лякаючи світ ядерною зброєю та вимагаючи проведення переговорів з Україною, росія сподівається з їхньою допомогою перемалювати кордони та розділити світ на зони впливу.

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