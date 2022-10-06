Україна — лише перше поле бою: Зеленський пояснив, чому росії дуже потрібні переговори

Вимагаючи проведення переговорів з Україною, росія сподівається з їхньою допомогою перемалювати кордони та поділити світ на зони впливу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході саміту Європейської політичної спільноти.

«росія намагається зафіксувати кожну небезпеку та кожний прояв нестабільності, який вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає „переговорами“, саме так вона сприймає будь-які домовленості — росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співробітництва та розвитку» , — заявив глава Української держави.

За його словами, російська формула війни полягає в тому, щоб вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам та їхні втрати, руйнувати кордони та корумпувати.

«І кожен із цих елементів спрямований проти Європи. Україна — це лише перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти, потрібно реалізувати нашу формулу миру», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України висловив упевненість у тому, що ця війна може закінчитися лише на полі бою, зазначивши, що путін, навіть говорячи про переговори з Україною, лише висуває ультиматуми. А на Генеральній Асамблеї ООН Зеленським було озвучено власне українську формулу миру, що включає покарання агресора, захист життя, відновлення та територіальну цілісність, гарантії безпеки та рішучість світової більшості.

Фото Офісу президента

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