«Ядерний потяг» вже відправлено: стало відомо, де біля кордонів України путін планує підірвати ядерну зброю

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент росії володимир путін направив до лінії фронту так званий «ядерний потяг». Ймовірно, глава кремля планує випробування ядерної зброї поряд з кордоном України, пише The Times.



Повідомляється, що росія нібито готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО нібито вже попередило про це країни-члени Альянсу.



«Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків путіна про те, що він може вдатися до такої тактики», — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії інформації РНБО прокоментували публікацію The Times, попередивши, що росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж.



«Існує велика ймовірність різноманітних провокацій з боку російської федерації», — йдеться у повідомленні.



Ядерний шантаж почався ще на початку повномасштабного вторгнення росії на територію України — тоді за наказом путіна росія привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування.



«Показова демонстрація росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України — чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого росією, щоб схилити Україну до переговорів на умовах кремля», — сказано у повідомленні.



Нагадаємо, у Білому домі попередили путіна про наслідки для рф, у разі застосування кремлем ядерної зброї.



Раніше «ФАКТИ» публікували поради, які допоможуть врятуватися, навіть якщо людина опинилась в епіцентрі ядерного вибуху.

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