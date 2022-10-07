Тільцям варто побоюватися жінок, Близнюки та Раки отримають привабливі пропозиції: гороскоп на 7 жовтня 2022 року

Астрологи стверджують, що 7 жовтня є днем, коли починають давати перші результати справи, розпочаті раніше. Причому як професійного, так і особистого плану. Їхня результативність залежатиме від правильності вибору мети, а також докладених до її виконання зусиль. У першій половині дня краще робити щось конкретне, рухаючись до запланованого, а у другій зірки будуть не такими прихильними. Краще утриматися від ухвалення різких рішень, а вечір присвятити близьким чи друзям.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 7 жовтня пропонує slovofraza.com.

Овен

Ви будете готові до співпраці та колективної роботи, конструктивно налаштовані для вирішення важливих питань. Але є ймовірність, що ваші наміри будуть порушені проблемами, що не залежать від вас, або натраплять на неординарні дії.

Телець

Цього дня ви можете зустріти старого знайомого, знайти давно забуті речі. Може прокинутися ностальгія за старими часами та місцями вашого дитинства. Остерігайтеся жінок, вони можуть вам нашкодити.

Близнюки

Цей день варто провести з коханими чи у компанії друзів. Краще, якщо відпочинок буде активним. Бізнесменам можуть надійти дуже привабливі ділові пропозиції, але їх треба обміркувати.

Рак

Можуть надійти дуже привабливі ділові пропозиції. Хороший день для початку нових любовних стосунків, пропозицій руки та серця. Прекрасний час для романтичної вечері.

Лев

Ваш розум буде особливо гострим та винахідливим. Можна проводити конференції, збори, виступати. Можливі різноманітні несподіванки. Незважаючи на діловий настрій, ви цілий день стикатиметеся з проблемами.

Діва

Ваші бажання можуть не зовсім збігатися із вашими можливостями. Тому ви можете не купити річ, що сподобалася. Проте сьогодні ви можете познайомитися з приємною людиною. Можливо, це ваша друга половина.

Терези

Ви сьогодні можете потрапити під вплив інших людей, тому не слухайте порад та пліток. Але й рішучих дій робити не варто, ви надто пасивні та песимістичні сьогодні, щоб вирішити самостійно проблему.

Скорпіон

Ви будете налаштовані педантично. Хороший день для аналізу, перевірки та наведення порядку у справах. Хороший день для водних процедур, для романтичних побачень, для походу до театру чи кіно.

Стрілець

Цього дня успіх буде на боці тих, хто йде вперед, незважаючи на будь-які перепони. Більше фантазії та наполегливості, і ви зможете досягти бажаного. Не брешіть, це може призвести до запальних процесів у горлі.

Козеріг

Ви сьогодні будете комунікабельні та дотепні, а зі справами можуть виникнути проблеми через те, що ви багато відволікатиметеся на розмови. Уникайте спілкування з агресивно налаштованими людьми.

Водолій

Сьогодні все у ваших руках. Ви зможете подолати деякі перешкоди, які заважали вашому поступу вперед. У цей день у вас буде багато спілкування, зустрічей та поїздок. Можливі невеликі виграші та дохід. Уникайте алкоголю, це вам зашкодить.

Риби

Не допускайте нервових перевантажень, це може призвести до головного болю. Будьте послідовними у своїх діях, не допускайте імпульсивних вчинків. Ваша неврівноваженість може налякати партнерів та колег.

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Фото Pixabay

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