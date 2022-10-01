Несподіваний прибуток та доленосна зустріч: гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку

Відомиа українська астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на жовтень 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Людмила каже, що для багатьох представників знаків він стане місяцем несподіваних зустрічей, нових знайомств та здійснення планів.

Овен

Жовтень стане для представників знаку місяцем «перевірки на міцність». Тому варто подбати про свій емоційний стан і намагатися не нервувати через дрібниці. Особливо напруженою буде перша половина місяця, зате ближче до кінця жовтня можна буде розслабитися — на вас чекають приємні новини.

Телець

Зірки обіцяють представникам знаку успіх у фінансових питаннях. Якщо ви відкладали важливі рішення про купівлю чи продаж, зараз саме час ними зайнятися. Але в гонитві за успіхом не варто забувати і про свій організм — частіше давайте йому відпочивати.

Близнюки

У творчих представників знака у жовтні відкриється «друге дихання». Проекти, які, начебто, зупинилися, почнуть успішно просуватися. У другій половині місяця можливий несподіваний прибуток та приваблива пропозиція. І не забувайте довіряти своїй інтуїції — вона вас ніколи не підводила.

Раки

Повільним Ракам цього місяця доведеться націлитись на активний темп життя. Події виведуть вас із філософського стану та змусять приймати швидкі рішення. Дослухайтеся порад друзів, але остаточні висновки робіть самостійно.

Леви

Саме час представникам знаку подумати про переїзд на нове місце. Подорожі, зміна клімату лише підуть вам на користь. Середина осені — час для аналізу та прийняття важливих рішень. Не відмовляйте собі в задоволенні побачитися зі старими друзями. Якщо ваше серце ще вільне — це час для доленосної зустрічі.

Діви

Саме час представникам знаку подбати про своє здоров'я. Часто гуляйте на свіжому повітрі або запишіться до басейну. Будь-яка фізична активність піде на користь. Сімейним представникам знака треба більше часу приділяти близьким — вони потребують вашої підтримки.

Терези

Зірки пророкують представникам знаку успіх у вирішенні фінансових питань. Саме час починати ремонт або затіяти переїзд. Самотнім Терезам варто краще придивитися до свого оточення — можливо, ваша друга половинка дуже близько.

Скорпіон

Представникам знака варто стримати свій запал і в жовтні частіше прислухатися до порад людей, які їх оточують. Не варто приймати важливих рішень та укладати довгострокові договори. Зірки радять звернути увагу на здоров'я та зайнятися профілактикою.

Стрілець

Пилкі представники знака можуть розраховувати на підтримку зірок. Місяць обіцяє нові знайомства та вирішення всіх спірних питань. Варто лише виявити трохи більше терпіння і не нехтувати порадами близьких людей.

Козеріг

Представники знака можуть сміливо розпочинати нові справи — успіх їм супроводжуватимемо. Щоправда, не варто очікувати дуже швидкого вирішення спірних питань — терпіння стане у нагоді. На особистому фронті настане низка завоювань, тому треба бути готовими до нових знайомств та пригод.

Водолій

Жовтень для представників знаку саме час «зануритися в себе» та зайнятися філософією. Не варто робити поспішних висновків та рішучих вчинків. Декілька разів переконайтеся, що ваші висновки правильні — зірки готують вам багато спокус.

Риби

Зірки підтримають будь-яке починання представників знака Риб. Навіть те, що вже кілька років «лежало на полиці». Скористайтеся моментом, щоб зайнятися справою, яка вам до душі. Не забувайте підтримувати тіло у тонусі — ранкові пробіжки візьміть за правило.

Раніше астрологиня Ірина Любімова називала чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти в жовтні.

Фото Pixabay

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