У СБУ заявили про затримання «банди Киви»

В СБУ повідомили про знешкодження у Києві злочинного угруповання, яким з росії керував вже колишній народний депутат ілля кива.

В українській спецслужбі зазначили, що учасники банди входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», шо підконтрольне киві, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких — державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

«До втечі екснардепа до росії ці „патріоти“ виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої „фізичної підтримки“ та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці. За участь у кожній з таких „акцій“ зловмисники отримували гроші від своїх „координаторів“ з опзж», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, що до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Адже, за задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.

Після втечі киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків».

Фото СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що рік тому стосовно киви відкрили кримінальне провадження. Це сталося після того, як нардеп виклав у соцмережи відео, на якому він позує з автомтом, заявляє, що є «лідером антифашистського руху в Україні» і погрожує зброєю послідовникам Бандери.

Фото з соцмереж

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