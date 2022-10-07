У Києві стартував опалювальний сезон: кого підключать першим

В п'ятницю, 7 жовтня, в Києві розпочали опалювальний сезон. Цього року він обіцяє бути дуже складним через війну.

Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, опалювати починають закладив соціальної сфери — столичні лікарні, школи, дитсадки та ін. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста.

«Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників. Вони самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого — не витрачати дарма тепло», — зазначив мер Києва.

За його словами, наразі більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяє регулювати постачання тепла та максимально ефективне використання енергоносіїв.

«Щодо житлових будинків міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним», — додав Кличко.

Нагадаємо, що цього року Кабмін розширив перелік категорій отримувачів субсидій. Допомогу на оплату комуналки також можуть претендувати українці, яки виїхали за кордон через війну, громадяни із заборгованістю з оплати послуг ЖКГ, а також ВПО.

Фото Pixabay

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