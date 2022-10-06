Буржуйки та дрова не допоможуть: експерт розповів, як українцям пережити зиму

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, енергетична криза, а також загроза обстрілів ТЕЦ можуть зробити вкрай складним проходження цього опалювального сезону.



Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт Інституту енергетичних стратегій та колишній начальник пресцентру НАК «Нафтогаз України» Юрій Корольчук.

Він нагадав, що всім потрібно економити як промисловості, так і населенню.



«Економія газу — це пункт номер один. Потрібно мінімізувати його споживання і в промисловості, і у населення. Тоді з цими 15 мільярдами ми можемо спробувати пройти цей сезон, якщо зима буде справді м'якою. Але якщо вона буде морозною, тоді, звичайно, це дуже складно», — зазначив експерт.



Корольчук також наголосив, що перехід котелень на новий вид палива не врятує ситуацію.



«Звичайно, шукають варіанти мобільних котелень, на інший вид палива намагаються перейти, але це все точково може врятувати ситуацію. Умовно в лікарні, пологовому будинку, тих же органах влади. Я чув, що пропонують буржуйки, дрова. Це все з системи ДСНС. Тобто коли ставиться намет взимку під час морозів, щоб обігріти бездомних людей, або тих, хто потрапив у таку ситуацію. Це на 100 людей, 200 чи 1000. А коли йдеться про сотні тисячі, мільйони — це не спрацює», — заявив експерт.



При цьому він схвалює те, що людям дають рекомендації щодо енергозбереження.



«Хто що може, нехай робить, утеплюється, купує. Але держава має дбати про людей, особливо в умовах війни, економічно складної ситуації», — вважає експерт.



Ковальчук також зазначив, що з електроенергії в України вистачить потужності пройти цю зиму нормально, навіть без Запорізької АЕС.



Також цілком достатньо і вугілля. За його словами, близько 2,5 мільйона тонн — зі скороченням споживання електроенергії промисловістю, населенням вистачає на опалювальний сезон. Але це за умов, якщо стабільно працюватимуть усі атомні блоки атомної електростанції. У ситуації зупинки блоку або двох блоків, випаде тисяча або дві тисячі мегаватів, і тоді, швидше за все, будуть вдаватися до віялових відключень, тобто контрольованого процесу обмеження споживання електроенергії.



«Я не думаю, що буде проблемою пережити 5, 6 або 8 годин без електроенергії. Якщо це все буде контрольовано. У 90-х роках таке було», — нагадав експерт.



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