Кабінет Міністрів України своїм рішенням розширив коло тих, хто відтепер матиме право на житлові субсидії. Відтепер таку допомогу від держави зможуть оформити нові категорії громадян. Про це йдеться в урядовій постанові.

«Ці зміни внесли з урахуванням економічного та воєнного стану в країні», — зазначається в повідомленні Кабінету Міністрів.

Хто зможе отримувати субсидії:

• громадяни, які мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;

• особи, які входять до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;

• ті, хто має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася у період дії воєнного стану;

Також субсидію матимуть змогу отримати внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. Під час розрахунку розміру субсидії не враховуватимуть допомогу на проживання ВПО.

Нагадуємо, опалювальний сезон починається: як розрахувати розмір субсидії



111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram