40.56 / 41.56 39.10 / 40.39
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Перелік людей, які зможуть оформити субсидії, розширено, — уряд

15:50 3 жовтня 2022
Гроші

Кабінет Міністрів України своїм рішенням розширив коло тих, хто відтепер матиме право на житлові субсидії. Відтепер таку допомогу від держави зможуть оформити нові категорії громадян. Про це йдеться в урядовій постанові.

«Ці зміни внесли з урахуванням економічного та воєнного стану в країні», — зазначається в повідомленні Кабінету Міністрів.

Хто зможе отримувати субсидії:

• громадяни, які мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;

• особи, які входять до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;

• ті, хто має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася у період дії воєнного стану;

Також субсидію матимуть змогу отримати внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. Під час розрахунку розміру субсидії не враховуватимуть допомогу на проживання ВПО.

Нагадуємо, опалювальний сезон починається: як розрахувати розмір субсидії

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овен

Настає «біла смуга»: які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем

торт

Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

кіркорів

Путініст кіркорів покаявся біля труни Моїсеєва: «Не можу пробачити…»

Плутон

«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту