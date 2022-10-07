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Спорт

Чотириразовий чемпіон НБА майстерно «вирубив» партнера, який зарвався (відео)

20:25 7 жовтня 2022
Дреймонд Грін та Джордан Пул

32-річний зірковий баскетболіст Дреймонд Грін, який протягом усієї кар'єри виступає за «Голден Стейт Уорріорз» та чотири рази став чемпіоном НБА, наочно продемонстрував молодому поколінню, що до ветеранів команди потрібно ставитися з повагою.

Під час тренування «воїнів» Джордан Пул, який на дев'ять років молодший за легенду клубу, непристойно висловився на адресу Гріна. Той, у свою чергу, терпіти не став, а підійшов з'ясувати стосунки до партнера, який зарвався. Коли той у відповідь почав штовхатися, Дреймонд щосили зарядив із кулака в щелепу опоненту. Вийшло ефектно — і, головне, ефективно.

Примітно, що Грін через цей інцидент був усунений тренерським штабом від наступного матчу, який команда проводить у рамках підготовки до старту сезону. До речі, це вже не перша бійка за участю Дреймонда — раніше він махався кулаками із зірковим Кевіном Дюрантом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу Пепе підлим ударом у щелепу «вирубив» суперника.

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