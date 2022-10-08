Австралійка, яку 4-річною дівчинкою вкрали в Англії, знайшла своїх рідних через 53 роки

Ця неймовірна історія почалася у 1969 році у Великій Британії. У містечку Понтефракт у Західному Йоркширі жила багатодітна одинока мати Морін Маршалл Пріс. Вона тулилася із шістьма дітьми на стоянці трейлерів. Якось туди заїхала родина мандрівників із Шотландії — чоловік, дружина та двоє неповнолітніх синів.

Вони познайомилися з Морін та її дітьми. Особливо їм припала до душі молодша донька Сюзан. Дівчинці було чотири роки. Подружжя запропонувало відвезти її до Діснейленду. Вони запевнили Морін, що за кілька тижнів привезуть дівчинку назад.

Мати погодилася і дала новим знайомим свідоцтво про народження доньки, щоб вони могли перетнути з дитиною кордон.

Жінка не підозрювала, що її обдурили. По суті її доньку вкрали. Сюзан відвезли спочатку до Канади, потім до Австралії й, нарешті, до Нової Зеландії. І лише через 53 роки вона змогла зустрітися зі своїми рідними братами та сестрами.

Як тепер розповідає Сюзан Джервейс, до 16 років вона була впевнена, що рідна мати відмовилася від неї та що її взяла на виховання чудова родина. Жінка, яку вона називала мамою, померла від великого склерозу 1975 року. Сюзан тоді було 10 років. «Батько» продовжував дбати про дівчинку.

«Мені гріх на них ображатися», — зізнається Сюзан. «У них було двоє синів, але вони дуже хотіли доньку. І коли побачили мене, одразу задумалися про викрадення. Я впевнена, що історію з поїздкою до Діснейленду вони придумали. У них одразу був інший план», — розповідає жінка.

Подружжя балувало Сюзан. «Боюсь, вони мене зіпсували», — зізнається з усмішкою Джервейс.

Коли їй виповнилося 16 років, Сюзан вирішила навчатись далі в Австралії. Щоб поїхати туди з Нової Зеландії, їй потрібен був паспорт. Вона почала збирати документи для його отримання. Їй сказали, що заявку має підписати хтось із батьків. І ось тут Сюзан дізналася правду. «Батько» був змушений зізнатися у всьому. Він розповів дівчинці, як обманом виманив у її рідної матері свідоцтво про народження і вписав туди своє прізвище. Він повідомив також, що жодного офіційного документа про її удочеріння не існує.

Сюзан все ж таки отримала паспорт і поїхала до Австралії. Через деякий час вона вийшла заміж за Гамільтона Джервейса. Їхній шлюб виявився щасливим. У подружжя троє дітей та четверо онуків.

«Батько» Сюзан помер, коли їй був 21 рік.

Іноді вона замислювалася над тим, щоб дізнатися, що сталося з її рідними в Англії. Але потім гнала цю думку геть. «Я вважала, що ніколи не зможу полетіти до Британії. Та ще витратити купу часу на пошуки братів та сестер», — зізнається вона.

Сьюзан з чоловіком, братом та сестрами

Перший за 53 роки день народження з рідними сестрами та братом

Цього літа вона знову повернулася до ідеї знайти близьких і розповіла про все чоловікові. Гамільтон взявся до справи сам. У червні він через Facebook надіслав кілька запитів до Західного Йоркширу. Не минуло й 30 хвилин, як родичі Сюзан відгукнулися. Виявилося, що дві її сестри та брат, як і раніше, живуть у Понтефракті! Ще двоє мешкають неподалік. І лише один із Прісів поїхав за кордон. Їхня мати померла в березні 2014 року.

Приси на могилі матері

У жовтні Сюзан та Гамільтон прилетіли до Англії. Вона вирішила відсвяткувати своє 57-річчя з рідними братами та сестрами та їхніми сім'ями. Пріси возз'єдналися через 53 роки після крадіжки маленької Сюзан.

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